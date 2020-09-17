Российские морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания

Москва, 17 сентября. Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев заявил, что у Минобороны нет неустранимых замечаний по морским вертолетам Ка-52К «Катран», они готовы к серийному производству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», — заявил Михеев.

По его словам, Ка-52К привлекают к испытаниям при сдаче новых корветов и фрегатов для ВМФ России. Михеев уточнил, что облеты вертолетов проходят обязательно, так как у каждого корабля свои конфигурация и аэродинамика.

Он подчеркнул, что испытания вертолета проводятся в течение всего цикла эксплуатации, так как меняются оборудование и оружие. Однако силовая установка и несущая система при этом не меняются.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все российские боевые самолеты будут оснащены новейшей системой прицеливания при бомбометании, которая прошла проверку в Сирии. Министр подчеркнул, что система максимально доработана, практически до совершенства.