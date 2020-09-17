Эксперт рассказала, как выбрать съедобные пельмени

Москва, 17 сентября. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, как выбрать съедобные пельмени с начинкой из мяса, а не рогов и копыт. Интервью с экспертом публикует радио Sputnik.

Соломатина предупреждает, что далеко не все, что можно купить в магазинах - качественные продукты. По ее словам, иногда в начинке пельменей бывает гораздо меньше мяса, чем следует.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта», — отметила Соломатина.

Она уточнила, что «именно рога с копытами» в пельмени не кладут, но в них могут присутствовать отходы мясного производства с костными кусочками, которые перемалывают в однородный фарш. Качество такого белка эксперт назвала «не очень хорошим». Такие пельмени, как правило, более дешевые и усваиваются человеческим организмом «не очень хорошо», рассказала Соломатина.

При покупке она рекомендовала выбирать продукты производителей с хорошей репутацией и внимательно изучать их состав.

«Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей», — объяснила Соломатина.

Ранее эксперты Роскачества направили на переисследование семь марок пельменей, уже изученных экспертами ранее: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Оказалось, что ни один из этих товаров не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».