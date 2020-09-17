После скандала в Калининграде депутат Саралиев обратился в Генпрокуратуру

Москва, 17 сентября. Депутат Государственной думы РФ от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев подготовил письмо в Генеральную прокуратуру РФ по поводу разжигания национальной розни после ряда публикаций в СМИ, освещавших ситуацию с осквернением православного источника в Калининграде. Об этом Саралиев написал в своем Telegram-канале.

Ранее в Калининграде несколько молодых людей помыли обувь в святом источнике, расположенном в часовне иконы Божьей матери в центре города. Свой поступок они сняли на камеру и опубликовали в Сети, вызывав скандал и волну осуждения.

Позже один из молодых людей по имени Расул записал видеообращение, в котором извинился за осквернение святыни. В среду глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов уточнил, что все участники являются уроженцами Дагестана, а не Чечни, как сообщали СМИ.

По мнению депутата Саралиева, случившееся является «ужасным событием», однако «остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков». Политик считает, что журналисты пытались «демонизировать чеченский народ».

«Кратко: чеченцев на видео нет, а все мусульманское сообщество возмущено поведением подонков. Что касается «ловцов сенсаций» из Znak.com, Подъема и News.com и прочих, то тут нужно действовать цивилизовано. Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно «разжигания межнациональной розни», и нарушения закона о СМИ», — написал Саралиев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что не ждет уголовного преследования, поскольку «хватит административного наказания или предупреждения Роскомнадзора».