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Эксперт прокомментировал «истинные причины» потери Крыма по версии Киева

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Эксперт прокомментировал «истинные причины» потери Крыма по версии Киева

Москва, 17 сентября. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал озвученные Государственным бюро расследований (ГБР) Украины «истинные причины» потери Крыма. Мнением эксперт поделился в интервью телеканалу «Звезда».

Среди причин выхода Крыма из-под контроля Киева ГБР назвало преступное сокращение армии Украины в 2012 и 2013 годах и «уничтожение ПВО» на полуострове. Кроме того, в бюро указали на понижение штатной численности военкоматов, незаконные организационные изменения в ВСУ и неприятие мер по реагированию на внешние угрозы, сообщает телеканал «360».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России усомнился в озвученной ГБР версии. По мнению Безпалько, произошедшее не связано с тем, что на Украине была слабая армия, и наблюдался недостаток вооружения. Эксперт считает, что события были обусловлены тем, что Украина сама по себе представляет лоскутное одеяло, «собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям».

«Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет», — заключил он.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Источник: Звезда
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