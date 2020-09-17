Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу

Москва, 17 сентября. Любовница танцора Сергея Глушко Анастасия Шульженко сделала тест на беременность в эфире шоу «На самом деле». Результаты повергли девушку в шок.

Ранее Шульженко оказалась в центре скандала после того, как супруга Тарзана Наташа Королева написала заявление в полицию из-за пропажи драгоценностей. Как оказалось, ранее ее супруг приводил домой двух женщин. Предположительно, они похитили украшения. При этом одной из подозреваемых стала Анастасия Шульженко, которая оказалась любовницей Тарзана.

По мнению самой девушки, ранее Королева узнала о тайном романе своего мужа и решила таким образом отомстить. Шульженко утверждает, что она не крала украшения. Более того, по словам девушки она была беременна от Тарзана.

«Он всегда был моим кумиром. Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время», — пояснила девушка в эфире передачи.

Шульженко встречалась с Тарзаном около полутора лет, когда узнала о беременности. Два теста показали положительный результат. Однако эксперты телепередачи «На самом деле» потребовали повторить процедуру за кулисами в присутствии врача. В этот раз тест оказался отрицательным, это повергло девушку в шок и обморок.

Напомним, ранее Глушко удалил из соцсетей признание в измене своей жене Наташе Королевой. Ролик, опубликованный в Instagram 15 сентября, больше недоступен. В нем Глушко рассказал, что у него была интимная связь с двумя девушками.