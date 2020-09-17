Сибирь и Дальний Восток ожидает аномальное тепло

Москва, 17 сентября. Жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Приморья и Амурской области в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Об рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу специалиста, в данных регионах температура воздуха будет выше нормы на 3-10 градусов.

«Очень высокая температура, на 8–10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Отмечается, что со стороны данные показатели не кажутся очень теплой погодой. Однако для местных жителей это очень высокая температура для данного времени года. В Приморье и Амурской области воздух должен прогреться до значений выше 20 градусов.

Напомним, ранее стало известно, что старое бабье лето в Москве ожидается после 23–24 сентября. Столбики термометра покажут до 16 градусов. Об этом сообщает телеканал «360».