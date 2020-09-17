Владелец разбитого в ДТП с Ефремовым фургона рассказал о смягчении вердикта

Москва, 17 сентября. Адвокат владевшей разбитым в ДТП с актером Михаилом Ефремовым фургоном компании ООО «Стоун-XXI» Иван Арестов объяснил, почему может быть смягчено наказание артисту. Комментарий юрист дал изданию MK.ru.

По словам Арестова, «Стоун-XXI» не допустили до участия в процессе, из-за чего актер не имел возможности возместить компании причиненный вред. Юрист считает, что если Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего водителя и фирме-владельцу разбитого автомобиля «это скажется на его сроке».

Арестов напомнил, что в подмосковном Раменском в феврале текущего года по аналогичному делу был вынесен более мягкий приговор.

«Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали 2,5 года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред пострадавшим», — подчеркнул адвокат.

Ранее телеканал «360» сообщил, что представители компании ООО «Стоун-XXI» подали апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда по делу Ефремова. Они просят отменить приговор суда и признать фирму потерпевшей стороной.

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе признал артиста виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Вечером 8 июня возле Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. От полученных травм в больнице скончался управлявший вторым автомобилем курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в крови артиста были обнаружены следы наркотиков.