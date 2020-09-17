Украине объяснили последствия приостановки строительства СП-2

Москва, 17 сентября. Возможная приостановка реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» может обернуться для Украины плачевным результатом. Этому поспособствует компромиссный договор, подписанный между Москвой и Киевом в 2019 году.

На данный момент Украина заинтересована в том, чтобы СП-2 не был введен в эксплуатацию. В противном случае страна лишается транзита по своей газотранспортной системе (ГТС). Между Киевом и Москвой действует договор, который предполагает гарантированный транзит через Украину 65 миллиардов кубометров газа в текущем году и по 40 миллиардов в последующие четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако, если Запад заблокирует возведение СП-2, Киев столкнется с рядом проблем. Во-первых, ГТС Украины требует значительной реконструкции. Система устарела и об этом свидетельствует ряд аварий на газопроводе. Во-вторых, заключение нового транзитного договора подразумевает равномерное распределение всего контрактного объема транзита на весь год. Однако ежесуточно неиспользованные мощности будут «сгорать».

В-третьих, в случае остановки СП-2 украинские подземные газохранилища (ПХГ) будут заполнены, что повысит нагрузку на них.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в 2020 году российский «Газпром» выплатит Украине около двух миллиардов долларов за транзит газа. По его словам, размер суммы обеспечивается принципом «качай и плати».