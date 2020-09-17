Названы телефоны, которые нельзя прослушать

Москва, 17 сентября. При определенном умении прослушать сегодня можно практически любой телефон. Наиболее защищенными остаются абоненты мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, сообщил эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин.

В беседе с агентством Прайм эксперт отметил, что современные смартфоны подвержены прослушке «в первую очередь из-за различий в технических возможностях операторов связи». Имея специальное оборудование прослушивать разговоры можно практически в режиме реального времени.

Курамин уточнил, что разговоры по телефону могут прослушиваться на трех уровнях. К примеру, на уровне прикладного ПО устанавливаются различные программные закладки и трояны.

Второй уровень предполагает наличие спецоборудования: злоумышленник устанавливает базовую станцию с параметрами оператора, на которую переключается телефон.

На уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора у пользователя нет возможности обеспечить целостность и сохранность своих данных.

Максимальную защиту от прослушки предполагают спутниковые телефоны, которые не завязаны на конкретного сотового оператора. Их стоимость начинается от 40 тыс. рублей. Если на территории страны нет наземных станций, прослушать аппарат не смогут даже спецслужбы.

Некоторые производители дают гарантию, что телефонные разговоры их клиентов не будут перехвачены. К примеру, у телефонов BlackBerry есть своя система шифровки данных. Однако в этом случае такой же гаджет должен быть и у собеседника, иначе смысл такого выбора теряется.

Курамин предупредил, что далеко не все заявления производителей о подобных гарантиях в действительности означают полную защиту от прослушки.

Ранее специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники время от времени прослушивают разговоры пользователей. По ее словам, подслушивать пользователя, скорее всего, будет не телефон, а умная колонка. Эксперт посоветовала отключать колонку, когда ей не пользуются, и не обсуждать конфиденциальные темы рядом с устройством.