В ГД предложили до весны продлить налоговые каникулы для бизнеса

Москва, 17 сентября. В Госдуме предложили продлить кредитные и налоговые каникулы для бизнеса, возможность подать заявление на отсрочку платежей могут сохранить до марта 2021 года. Об этом со ссылкой на депутата от фракции ЛДПР, председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии будут настаивать на том, чтобы за отсрочкой по кредитам или налогам пострадавшие из-за пандемии предприниматели могли обратиться до весны 2021 года. По словам Жигарева, поддерживать необходимо всех бизнесменов, выручка которых снизилась больше чем на 30%, а не только работающих в пострадавших отраслях.

«Стоит вопрос, чтобы определять пострадавших представителей малого и среднего бизнеса по падению объема выручки по сравнению с предыдущим годом. Это достаточно просто — исходя из налоговой отчётности. Если падение выручки составляет более 30%, то предприятие — представитель малого, среднего бизнеса, а на самом деле и крупного — пострадало от пандемии», — подчеркнул депутат.

Парламентарий выразил надежду, что окончательный пакет мер поддержки бизнеса в России Госдума примет в осеннюю сессию. Среди возможных новшеств Жигарев отметил упрощение получения финансовых, кредитных ресурсов, возможность пролонгации льготного периода, более низкую процентную ставку.

«Это льготы с точки зрения налогов — может быть и отсрочка, и прощение налогов. И, конечно, снижение ставки аренды за право пользования федеральным, муниципальным, региональным имуществом», — подчеркнул депутат.

Ранее издание «360» сообщило, что Минфин РФ предложил расширить на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действие единого налогового платежа. Благодаря этому организации и ИП будут одним поручением оплачивать практически все сборы.