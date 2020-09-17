Классные руководители смогут получать по две дополнительные выплаты

Москва, 17 сентября. Минпросвещения РФ опубликовало разъяснения по начислению учителям дополнительных выплат за классное руководство. По данным ведомства, педагоги могут получать две федеральные выплаты, если руководят двумя и более классами.

В ведомстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил поддержать классных руководителей в России. С 1 сентября они получают специальную доплату в размере 5 тыс. рублей.

«Денежное вознаграждение выплачивается в размере пять тысяч рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическом работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах», — пояснили в Минпросвещения.

В ведомстве добавили, что от количества учеников в классе выплата не зависит. При этом должны сохраниться все доплаты, которые получал педагог до этого, никаких ухудшений ранее установленных условий оплаты труда не должно быть допущено.

По данным министерства, на соответствующие доплаты педагогам из федерального бюджета будет выделяться 73,5 млрд рублей. Выплаты получат более 810 тыс. учителей.