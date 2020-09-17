Москва, 17 сентября. В России готовят крупную прибавку пенсионерам — размер страховой пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году вырастет на 6,3%. Об этом со ссылкой на Минтруд РФ сообщает PRIMPRESS.

Индексация социальных пенсий в следующем году составит 2,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров по старости таким образом превысит 17,4 тысячи рублей. В настоящее время, по данным Минтруда, в России средний размер пенсии составляет 16,5 тысячи рублей.

Всего в 2021 году ПФР планирует на выплату пенсий направить 8,4 триллиона рублей, в текущем году эта сумма составила 7,4 триллиона рублей. Кроме того, еще 633 миллиарда рублей ПФР планирует направить на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, компенсаций, доплат и пособий на погребение.

В общей сложности бюджет фонда на 2021 год составляет порядка 9,6 триллиона рублей, выплаты получат около 43 миллионов россиян.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Госдуме рассмотрят проект закона об обязательной ежегодной индексации пенсий. В частности, изменение коснется работающих пенсионеров, выплаты которым не повышали с 2016 года. Соавтор инициативы депутат Михаил Емельянов подчеркнул, что нововведение устранит несправедливость в отношении работающих пожилых граждан.