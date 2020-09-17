Ростуризм предложил увеличить максимальную сумму туристического кешбэка

Москва, 17 сентября. Максимальный размер суммы кешбэка за туристическую поездку внутри страны могут увеличить до 50 тысяч рублей. Подобное предложение было озвучено Ростуризмом в проекте постановления правительства для расширения программы компенсации.

Постановление о возврате средств за путешествие внутри России в начале августа было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно условиям, кешбэк предполагается за организованные туры, круизы и проживание в гостиницах внутри страны. Участниками программы по возврату средств стали все регионы РФ.

Программа стартовала 21 августа. Акция действовала неделю: приобрести тур с кешбэком можно было до 28 августа включительно. Участники могли вернуть затраты на поездку в размере от 5 до 15 тысяч. Президент России Владимир Путин уже одобрил инициативу о продлении программы. Возврат средств за отдых внутри страны будет возможен до конца года, включая новогодние каникулы.

Ростуризм в свою очередь выступил с предложением повысить не только максимальный размер кешбэка, но и сократить необходимый период пребывания до двух ночей. Проект постановления предполагает снятие ограничений по минимальной стоимости путевки, добавление в перечень учреждений санатории и места детского отдыха.

Напомним, ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о том, как стартовал туристический сезон в регионе. По ее словам, поток людей не только восстановился, но и вырос, причем по приоритетным направлениям — на 20–50%. Об этом сообщает телеканал «360».