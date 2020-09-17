МИД РФ: Говорить об открытии границ Европы для туристов из РФ еще рано

Москва, 17 сентября. Говорить о конкретных датах возобновления авиасообщения России с популярными европейскими туристическими направлениями пока рано, заявили в МИД РФ.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В МИД напомнили, что угроза распространения COVID-19 в мире все еще сохраняется, поэтому важно «сохранять осторожность и бдительность». Решение о полном открытии регулярного пассажирского авиасообщения «должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации», подчеркнули в ведомстве.

Регулярное международное авиасообщение Россия прекратила в конце марта в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Отдельные зарубежные маршруты (Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария) начали открываться с 1 августа.

С 8 сентября российские авиакомпании получили возможность начать регулярные полеты еще в три страны: Египет, ОАЭ и Мальдивы. Однако это не касалось чартерных рейсов. Ограничения на границе отменили также Зимбабве и Южная Осетия.