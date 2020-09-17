Необычный снимок стюардессы на борту самолета восхитил ее подписчиков

Рим, 17 сентября. Стюардесса одной из итальянских авиалиний опубликовала в своем Instagram необычный снимок, где она крайне оригинально позирует в салоне самолета. Эта фотография вызвала восхищение у подписчиков.

На фото девушка в униформе бортпроводницы по пояс забралась в отсек для ручной клады; видны лишь ее ноги.

«Упс, я сделала это снова», — подписала свой пост стюардесса.

Комментаторы выразили свое восхищение снимком, назвав его красивым и оригинальным.

«Вот так вы реализуете социальное дистанцирование», — пошутил один из пользователей соцсети.

Напомним, что в прошлом месяце российская стюардесса и блогер Алена взбудоражила своих подписчиков, обыграв образ голливудской актрисы Анджелины Джоли из фильма «Малефисента». Девушка опубликовала на своей странице в Instagram небольшой ролик, в котором она предстала в образе Малефисенты, точно скопировав грим Джоли из фильма: черные рога, крылья, яркая помада, острые скулы.

А в конце августа стюардесса Бианка Парадис, получившая известность в социальных сетях, взволновала интернет-пользователей новым видео в купальнике. Откровенный ролик появился в ее Instagram. Эффектная блондинка выложила в своем аккаунте откровенный ролик, в котором под музыку позирует в черно-золотистом купальнике. Парадис демонстрирует новый купальный наряд со всех сторон — и сидя, и стоя. Он выгодно подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию.