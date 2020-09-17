Эксперт рассказала, как избавиться от привычки хмуриться

Москва, 17 сентября. Тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова рассказала, как с помощью упражнений для мышц избавиться от привычки хмуриться и сделать лицо более открытым и располагающим. Интервью с экспертом публикует радио Sputnik.

Специалист отметила, что у человека с возрастом фиксируется выражение лица. Это происходит, когда эмоции носят постоянный характер, и отвечающие за их отражение мышцы входят в спазм. Если человек часто находится в стрессовом состоянии и бывает опечален, у него опущены уголки рта, появляется напряжение по линии носогубной складки или межбровная морщина, на лице фиксируется «пренебрежительная ухмылка».

Тренер по фейсбилдингу уверена, что подкорректировать «эмоциональную маску» можно, работая с мышцами лица.

«Есть понятие мимический контроль — мы отслеживаем наши вредные мимические привычки: какие мышцы чрезмерно нагружены, часто включаются. Если мы их сознательно берем под контроль, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться, расслабить мышцы, опускающие уголки рта. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать, подкачать», — отметила Мамонова.

Специалист советует найти тренера для правильного выполнения упражнений. По ее словам, во время тренировок на лице «не должны появляться новые заломы». Хорошо, когда упражнение работает не с каскадом мышц, а только с одной из них, заключила эксперт.

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