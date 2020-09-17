Асмус назвала «подарком» для Харламова решение о разводе с ним

Москва, 17 сентября. Актриса Кристина Асмус пошутила о разводе с юмористом Гариком Харламовым.

Под одним из постов актрисы в Instagram появился спам-комментарий, рекламирующий магазин нижнего белья. Пользователь призывал подписчиков Асмус сделать «подарок любимому мужчине».

«Я уже сделала — развожусь с ним», — ответила она на комментарий.

Напомним, в конце июня Харламов заявил о разводе с Асмус. Чуть позже актриса также подтвердила информацию. По ее словам, «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват». По словам артистки, решение не было спонтанным, его пара приняла еще год назад.

Развод звездной пары вызвал множество пересудов. В частности, блогер Лена Миро заявила, что ее догадки о том, что Асмус изменяет супругу, теперь подтвердились.

Позднее Асмус подбросила новую тему для обсуждений. В конце августа актриса уехала на съемки в Геленджик. В соцсетях она написала, что безумно скучает по своему домашнему любимцу. Из-за съемок ей пришлось надолго расстаться с близкими, а также с питомцами.

При это 1 сентября в первый класс дочку в школу повел папа, а не мама, которая не вернулась со съемок. Вскоре Асмус пришлось оправдываться, почему она не оказалась в такой важный день рядом с единственным ребенком. В Instagram она написала, что «всю ночь ревела перед 1 сентября». Актриса утверждает, что хотела лично отвести девочку в первый класс, но ее планам помешали «обстоятельства».