Популярная модель восхитила подписчиков снимком в бикини

Москва, 17 сентября. Модель Паулин Танто, являющаяся моделью популярной марки Fashion Nova, выложила в своем Instagram откровенное фото в бикини. Подписчики высоко оценили опубликованный снимок.

25-летняя модель снялась в бикини светло-зеленого цвета и белой рубашке на фоне моря.

«Мне нравится вид», — подписала она фото.

Ее пост собрал свыше 170 тысяч лайков и множество восторженных комментариев от подписчиков.

«Лучший вид — это ты, ангел», — написал один из комментаторов.

В начале сентября модель опубликовала фото топлес, которое также восхитило подписчиков.

Напомним, что в начале сентября популярная российская актриса Наталья Рудова порадовала поклонников новым снимком в Instagram. Звезда в ярком бикини похвасталась идеальным телом. На снимке Рудова предстала перед подписчиками в розовом купальнике, шляпе и в полупрозрачной рубашке. Оказалось, что в таком образе актриса загорает у себя во дворе. Подписчики актрисы пришли в восторг от нового снимка. В комментариях пользователи Instagram оставили множество комплиментов и смайликов с сердечками.

Также в начале сентября произошел курьезный случай с телеведущей и бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. Она опубликовала интимный снимок в Stories Instagram, но через минуту его удалила. Но подписчики уже успели сделать скриншоты, фото появилось на множестве интернет-ресурсов. На снимке ведущая лежит, раздвинув ноги, и демонстрирует интимную область. Позже Айза объяснилась, что снимок предназначался возлюбленному Олегу Майами в минуту разлуки. Однако звезда ошиблась кнопками и отправила фото в Stories.