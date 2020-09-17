Популярная певица показала откровенные снимки в бикини

Вашингтон, 17 сентября. Известная под псевдонимом Холзи популярная американская певица Эшли Франджипани показала фотографии в бикини. Серию откровенных снимков звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В фотосессии также участвовала американская актриса, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. На первом кадре девушки предстают в слитных купальниках с глубоким вырезом. Наряды оголяют весь живот и большую часть груди девушек.

На втором фото звезды сняты во время пикника лежащими на траве. На Холзи надето бикини белого цвета, а на ее подруге — голубого.

На другом снимке знаменитости отдыхают возле бассейна в одинаковых купальных костюмах бело-желтой расцветки, солнцезащитных очках и черных панамах. Девушки сидят вытянув ноги на шезлонге лицом к фотографу.

«Сильные и нежные, моя любимая леди и я», — подписала снимки Холзи.

Автором фотосессии выступил известный съемками на пленочные камеры американский фотограф Сэм Дамешек. Публикация уже набрала набрал более 2,5 миллиона лайков.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Сети появилось фото обнаженной модели из России Ирины Шейк, с рыбой-меч в руках. На обработанной в черно-белых тонах фотографии звезда стоит спиной к объективу и демонстрируют свою прекрасную форму.