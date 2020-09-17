Онлайн-ипотеку в России могут сделать бессрочной

Москва, 17 сентября. Кабмин РФ приступил к обсуждению идеи сделать дистанционное заключение ипотечных сделок бессрочным. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. Ранее с таким предложением к зампреду правительства обратилась общественная организация «Деловая Россия».

Сообщается, что с апреля по август 2020 года девелоперами были заключены 1,4 тысячи ипотечных договоров, согласно которым было продано в общей сумме 73 тысячи квадратных метров жилья. Каждый месяц их число увеличивалось.

С момента введения режима самоизоляции, возможность удаленной выдачи кредитов стала очень востребованной. «Деловая Россия» выступила с предложением создать правовую основу для дальнейшей выдачи ипотеки удаленно, внеся ряд изменений в законодательную базу. В первую очередь предполагается модифицировать «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), который регулирует порядок идентификации клиентов банков, в том числе – и удаленной.

Например, предлагается разрешить открывать счета физическим лицам по видеосвязи при помощи учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) без использования биометрической системы, пишет газета «Известия».

Идею уже поддержала Ассоциация банков России, отметив, что необходимо учесть ряд моментов, чтобы обеспечить безопасность граждан после внедрения этих возможностей. Одной из первостепенных задач должна стать идентификация клиента, использующего видеосвязь.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями о подписании необходимого постановления сообщил о том, что размер первоначального взноса по льготной ипотеке снижен до 15% (с 20%). Данное решение поможет тем россиянам, которые не успевают накопить необходимую для получения ипотечного кредита сумму до 1 ноября текущего года, когда завершится заключение новых кредитных договоров по льготной ставке 6,5%.