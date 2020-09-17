Продажу льготных авиабилетов предлагают перевести в Интернет

Москва, 17 сентября. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило организовать продажу авиабилетов для льготников через портал госуслуг. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Сегодня проездные для льготников продаются только в кассах, из-за чего там образуются большие очереди, сообщили в ООП «Известиям». От проблемы можно будет легко избавиться, если льготные проездные будут продаваться онлайн.

Согласно постановлению правительства, спецтарифы действуют на авиаперевозки в города Дальнего Востока, Крым и Калининград. Льготами пользуются пенсионеры, дети, студенты до 23 лет, члены многодетных семей и инвалиды. По итогам выполнения полетов авиакомпании предоставляют в Росавиацию информацию о выполненных перевозках и получают бюджетные субсидии на покрытие расходов.

«Сейчас граждане добираются до касс из своих населенных пунктов, выстаивают в очередях до 20 часов, чтобы приобрести заветный билет. Данный процесс расходования бюджетных средств стоит оптимизировать для комфорта жителей», — говорится в письме ООП.

Комментируя инициативу объединения, в Минтрансе сообщили, что уже прорабатывают вопрос подтверждения льготы при бронировании авиабилетов с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Аналогичный пилотный проект с применением ЕГИССО уже реализуется для продажи льготных железнодорожных билетов.