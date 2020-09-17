Джордж Клуни решил разойтись с женой и съехать в новый дом

Лос-Анджелес, 17 сентября. Брак актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Алауддин переживает не лучший период. По данным СМИ, актер съезжает от жены и твердо намерен перебраться в свой дом в Калифорнии, где жил холостяком.

Стоит отметить, что информация о том, что в отношения Джорджа с семьей наметились проблемы, стала появляться еще прошлой осенью. Супруги праздновали пятую годовщину своей свадьбы в ресторане. Однако, по словам свидетелей праздничного обеда, трапеза закончилась скандалом. Когда звездная пара покидала ресторан, многие заметили на глазах Алауддин слезы.

До начала карантина супруга Джорджа Клуни перестала появляться на публике, а после и вовсе пропала. При этом ранее жена актера часто выходила в свет со своим супругом. Потому внезапное «исчезновение» Амаль Алауддин удивило ее фанатов. Вскоре и Клуни перестал давать интервью о своей семейной жизни.

«Они не вместе уже несколько месяцев», — цитирует журнал Woman.ru собственный источник.

Согласно неофициальной информации, поводом для развода одной из самых красивых пар Голливуда могло стать нежелание Клуни заводить еще одного ребенка. Напомним, в настоящее время семья воспитывает двух девочек близнецов — Эллу и Александру.