ФБР не зафиксировало атаки хакеров на инфраструктуру выборов США

Вашингтон, 17 сентября. В текущем году США не фиксировали кибератак на инфраструктуру американских выборов со стороны иностранных государств. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По словам главы ФБР, в 2020 году ведомство не фиксировало кибератак на базы данных учета избирателей или любые другие системы, в том числе связанные с первичным голосованием на выборах.

«По нашей информации, никакое иностранное государство не пыталось воздействовать на подсчет голосов в США», — заявил Рэй.

Вместе с тем он подтвердил крайнюю озабоченность американских властей возможным иностранным вмешательством в выборный процесс в стране. По его словам, ФБР работает совместно с разведкой и министерством внутренней безопасности. Он сообщил, что совместно с Агентством национальной безопасности было обнаружено «сложное вредоносное программное обеспечение, разработанное российской военной разведкой».

«На основе этих данных мы выпустили рассекреченный доклад с предупреждением, публикация этого документа нанесла большой урон хорошо известному противнику. Это дорого обошлось России, потому что они потратили много времени и денег на разработку этого ПО», — заявил Рэй.

Напомним, в США 3 ноября пройдут выборы президента. В качестве кандидатов соперничать будут действующий глава государства Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Ранее западные СМИ сообщали, что российские хакеры якобы могли атаковать фирму, консультирующую Байдена перед выборами. В Москве подобные обвинения назвали «очередной ерундой».