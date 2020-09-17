Монреаль, 17 сентября. Водитель в канадском Монреале сбил девять человек на своей машине. По предварительным данным, среди пострадавших было двое детей. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По информации монреальской полиции, 38-летний водитель совершил наезд на первого пешехода около 12.45 по местному времени (19.45 по московскому времени), после чего скрылся с места происшествия. Затем он сбил еще шесть взрослых и двух детей неподалеку.

Представитель местной полиции Мануэль Кутюр рассказал, что все пострадавшие были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в этих наездах. Согласно информации правоохранительных органов, водитель не разгонялся и не превышал скорость в момент ДТП, однако по какой-то причине выехал на тротуар. Пока нет данных, находился ли задержанный в момент инцидента под воздействием алкоголя или наркотиков. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Напомним, что в начале июня в американском городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Отмечается, водитель также открыл стрельбу по людям. Несколько человек пострадало, передавала газета The Seattle Times. Полицейские Сиэтла позже сообщили, что подозреваемый был задержан, а пострадавшие — госпитализированы.