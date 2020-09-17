ЗРС C-400 пока не вышли на боевое дежурство в Турции

Анкара, 17 сентября. Зенитные ракетные системы C-400, которые Турция приобрела у России в 2017 году, пока так и не заступили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Они все еще неактивны», — ответил он на вопрос журналиста в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что приобретение зенитных ракетных систем якобы было «вынужденной мерой». Турция планировала ввести вооружение в эксплуатацию еще в апреле текущего года, однако корректировки в эти планы внесла пандемия коронавирусной инфекции. Позже представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что процесс ввода в эксплуатацию C-400 должен быть продолжен в соответствии с планами.

Ранее сделка Анкары и Москвы вызвала резко негативную реакцию у США и НАТО. Так, например, американский сенатор Джон Тьюн выступил с законодательной инициативой, согласно которой в проект закона о бюджетных ассигнованиях на 2021 год вводится ряд поправок. Предполагается, что в бюджет будут заложены средства на приобретение у Турции стоящих там на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Экс-глава МИД Турции тогда отмечал Яшар Якыш, что попытки Вашингтона предотвратить сделку Москвы и Анкары по дальнейшему приобретению вооружения объясняются тем, что США осознают, насколько сильны данные комплексы ПВО.