Ефремову могут поменять колонию общего режима на колонию-поселение

Адвокат семьи Захаровых Анна Бутырина отметила, что, несмотря ни на что, отмены приговора актеру Михаилу Ефремову не будет – разве что ему могут изменить режим содержания под стражей.

Известный российский юрист в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей внесла пояснения относительно требования компании, чей автомобиль пострадал во время резонансного смертельного ДТП, отменить приговор актеру театра и кино.

«Нет, это никак не может повлиять на вынесение приговора, — заверила Бутырина. — Данное требование было заявлено еще в суде первой инстанции, но суд его отклонил. Данная компания просила тоже признать ее потерпевшей стороной (наравне с семьей погибшего Сергея Захарова. — Прим. ФАН). В принципе, процессуально она не имеет сейчас права на подачу апелляционной жалобы».

Дело в том, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (статья 389.1), эта компания, по существу, никто, так как у нее нет никакого статуса в рамках уголовного дела, по которому осудили Ефремова, пояснила собеседница ФАН.

«В УПК есть четко прописанные лица, которые имеют право на обжалование приговора, — сказала она. — Это — сам подсудимый, его адвокат, потерпевший, представитель потерпевшего и сторона обвинения — прокурор. Исчерпывающий список. Поэтому те, кого не признали сразу потерпевшими, не могут обращаться потом ни с какими жалобами».

Фактически, конечно, кто угодно может подать что угодно, но юридически такая жалоба к рассмотрению принята не будет, подчеркнула Анна Бутырина.

«Может любой человек прийти и сказать, что я вот тоже пострадал, морально, например, — привела председатель Московской городской коллегии адвокатов красноречивый пример. — Но это бесполезно».

При этом собеседница ФАН предположила, что, по ее прогнозам, максимально, что может сделать теперь суд апелляционной инстанции, это изменить Ефремову условия содержания под стражей.

«Могут поменять колонию общего режима на колонию-поселение, — сказала Бутырина. — Потому что по закону колонию-поселение могут дать за преступление, совершенное по неосторожности».

Ранее компания по лизингу машин, которой принадлежал разбитый в дорожно-транспортном происшествии по вине Михаила Ефремова автомобиль, предъявила требование относительно приговора актеру театра и кино. Апелляционную жалобу подал представитель ООО «Стоун-XXI», на машине которого 8 июня 2020 года ехал курьер Сергей Захаров.

Вышеупомянутая компания требует отменить приговор — восемь лет колонии общего режима — вынесенный Ефремову 8 сентября Пресненским судом города Москвы, и признать ее потерпевшей.

До этого, как и ожидалось, жалобу на приговор подал защищавший заслуженного артиста РФ адвокат Эльман Пашаев. Позже осужденный отказался от его услуг и нанял Романа Филиппова.

Ранее Анна Бутырина, представлявшая во время громкого судебного процесса интересы потерпевших наряду с другими коллегами, включая Александра Добровинского, рассказала ФАН, какова судьба апелляции Пашаева, а также о том, какую роль может сыграть в этом нашумевшем деле Филиппов.