Россиянам рассказали, как экономить на походах в аптеку

Санкт-Петербург, 16 сентября. Депутат Государственной думы России, доктор медицинских наук Борис Менделевич в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» дал рекомендации россиянам, как экономить деньги на походах в аптеку, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Парламентарий отметил, что все зависит от цели визита в аптеку. Например, если идти с рецептом, то это одно, а если как в магазин — другое.

«Поход в аптеку просто как в магазин – это одно. Когда идешь с рецептом – это другое. Вы должны следовать рекомендациям врачей. Если навязывают препарат в аптеке, надо прислушиваться к мнению медиков», — сказал Менделевич в эфире конференции на тему «Российские вакцины и лекарства. Можно ли лечиться отечественным?»

Сейчас в России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Эксперты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили актуальные темы, связанные с вакцинацией и отечественными лекарства. Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против нового типа коронавируса.