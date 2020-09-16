Родители «Тесака» потребовали возбудить дело о его убийстве

Москва, 16 сентября. Родители Максима Тесака Марцинкевича потребовали возбудить дело об убийстве их сына, найденного мертвым в СИЗО №3 в Челябинске.

Как сообщает агентство «Москва», родители уверены, что их сын не мог покончить с собой. Адвокат Алексей Михальчик направил председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину обращение с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве.

В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что по факту смерти заключенного проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Тесаку могли сократить срок заключения. По данным источника, часть статей, по которым отбывал наказание Тесак, декриминализировали. Адвокаты пересчитали ему срок заключения, он мог выйти из тюрьмы в ближайшее время.