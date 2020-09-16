Украина не смогла отказаться от товаров из России

Москва, 16 сентября. Россия остается ключевым торговым партнером Украины, несмотря на заявления украинских чиновников о том, что Киеву якобы удалось отказаться от российских товаров. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По его словам, украинские чиновники регулярно заявляют об успешной реализации импортозамещения, однако объем импорта российских товаров на Украину продолжает увеличиваться.

По объему взаимной торговли Россия находится на втором месте, по количеству импорта – на третьем, после Германии и Китая. Но в данном случае не учитывается российское топливо, которое также поступает на территорию Украины.

«В официальной статистике природный газ мы покупаем у Словакии, Швейцарии, у кого угодно — только не в России», — отметил эксперт.

Однако все прекрасно понимают, что закупаемый Киевом через посредников газ является российским, поэтому в действительности Россия занимает второе место по объемам украинского импорта.

Украина также закупает и другие российские товары, которые считаются зарубежными. Они экспортируются третьими странами или ввозятся в страну нелегально.