Жорин высказался о рождении сына Петросяна и суде со Степаненко

Москва, 16 сентября. Адвокат Сергей Жорин заявил, что рождение наследника юмориста Евгения Петросяна никак не повлияет на раздел имущества с его бывшей супругой Еленой Степаненко.

Он подчеркнул, что «разборки» с бывшей возлюбленной являются далеко не первостепенной задачей.

«Раздел имущества, после появления в жизни Евгения Вагановича сына, я вижу, что ушел даже не на второй, а на десятый план. И это очень хорошо!» — сказал юрист в интервью Пятому каналу.

Адвокат считает, что Евгений Ваганович уже практически забыл о судебных тяжбах со Степаненко, которые параллельно идут в его жизни с появлением малыша.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями мальчика почти полгода назад. Некоторые СМИ полагают, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Не так давно Петросян впервые показал снимок своего наследника, ребенку дали имя в честь отца участника «Кривого зеркала».

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе почти 40 лет. Супруги ошарашили поклонников, рассказав в 2018 году о разводе. Сейчас они делят совместно нажитое имущество.