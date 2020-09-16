Глюкоза взбудоражила фанатов снимком в прозрачной майке без лифчика

Москва, 16 сентября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала волну критики со стороны фанатов. Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию в прозрачной майке без нижнего белья.

«Ловим солнце за хвост!» — написала Глюкоза под постом, взбудоражив подписчиков фото без лифчика.

На снимке певица запечатлена в белой прозрачной майке, черных джинсах и темном бомбере. Многие подписчики обратили внимание, что Наташа не надела нижнее белье.

«Доска, но творческая», — написал один из фанатов. «Сильно похудел, что даже силиконовые сиси меньше стали», — отметили в комментариях.

Но многие пользователи Сети восхитились внешностью звезды и буквально осыпали Глюкозу комплиментами.

«Просто сногсшибательная девушка»,«Ты все краше и краше», «Обожаю, классная и натуральная», «Красавица, хорошо и телом и голосом», «Красоточка сладенькая», «Шикарная», — написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Наталья Чистякова-Ионова побывала на дне рождения гендиректора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова. На торжестве она появилась в платье с необычным декольте.