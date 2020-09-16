Стивен Сигал пообещал реальные сроки «обидчикам» Байкала

Москва, 16 сентября. Американский актер Стивен Сигал заявил, что намерен бороться с теми, кто загрязняет озеро Байкал.

По его словам, «обидчики» Байкала должны нести уголовную ответственность за свои действия. Сигал подчеркнул, что Байкал является настоящей мировой жемчужиной, однако некоторые люди пренебрежительно относятся к озеру, продолжая сбрасывать в водоем токсичные вещества, нефтепродукты и мусор.

«Озеро Байкал — это водный массив, который является жемчужиной не только России, но и мира. К сожалению, озеро Байкал испытывает антропогенное воздействие: туда сбрасываются различные вещества токсичного характера, нефтепродукты, мусор и другие вещи», — пояснил Сигал.

Актер признался, что будет добиваться ужесточения уголовной ответственности за экологические преступления, а также призвал средства массовой информации уделять больше внимания проблеме загрязнения озера Байкал.

Стоит отметить, что в июле 2020 года Стивен Сигал совершил визит в Бурятию. Актер уверен, что у него есть бурятские корни. Сигал заявил, что намерен основать в Бурятии школу боевых искусств, передает «Царьград».

Актер, режиссер, продюсер, музыкант и писатель Стивен Сигал приобрел международную известность благодаря своим ролям в таких боевиках, как «Над законом», «Смерти вопреки» и «В осаде», где он демонстрировал свое владение приемами восточных единоборств. В 2016 году получил российское гражданство.