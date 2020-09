Индия планирует запретить торговлю криптовалютой

Москва стала местом регулярных встреч индийских и китайских высокопоставленных чиновников, Индия и США сделали совместное заявление по Пакистану, Нью Дели планирует запретить торговлю криптовалютой, Коммунистическая партия Индии объявила неделю общенационального протеста. Об этих и других интересных событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Встреча министров иностранных дел Индии и Китая в Москве

Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и его китайский коллега провели почти двухчасовую вчтречу, итогом которой стал «консенсус» по ослаблению сохраняющейся напряженности на границе. В состав индийской делегации входил посол Индии в Китае Викрам Мисри. Стороны выработали план из 5 пунктов для деэскалации конфликта.

At meeting with India's EAM S Jaishankar,Chinese Foreign Minister Wang Yi noted that it's normal for China,India to have differences as 2 neighbouring countries. What is important is to put these differences in proper context vis-a-vis bilateral relations:Chinese Foreign Ministry https://t.co/yqc6cpdKQ8 — ANI (@ANI) September 10, 2020

Несмотря на беспрецедентный уровень напряженности, приведший к тому, что впервые с 1975 года на Линии фактического контроля были произведены выстрелы, в совместном заявлении говорится:

«Оба министра провели откровенную и конструктивную дискуссию о развитии событий в приграничных районах Индии и Китая, а также об индийско-китайских отношениях».

В то время как в документе по итогам встречи подчеркивается аспект диалога и взаимодействия.

Джайшанкар подчеркнул «сильную озабоченность по поводу сосредоточения китайских войск и техники на границе с Индией».

«Наличие такой большой концентрации сил не соответствует соглашениям 1993 и 1996 годов и создает очаги напряженности вдоль Линии фактического контроля», — заявил он.

Глава МИД Индии сообщил Ван И, что китайская сторона «не предоставила достоверного объяснения развертыванию войск, а провокационное поведение прифронтовых войск Китая при многочисленных инцидентах вдоль Линии фактического контроля также свидетельствует о пренебрежении двусторонними соглашениями и протоколами».

Ван И, согласно заявлению, опубликованному китайским МИД «изложил жесткую позицию Китая по ситуации в приграничных районах, подчеркнув, что императивом является немедленное прекращение провокаций, таких как стрельба и другие опасные действия, нарушающие обязательства, взятые обеими сторонами».

Ухудшение экономических прогнозов на 2021 год

Агентство Standart&Poors Global Ratings заявило в понедельник, что ожидает сокращения экономики Индии на 9% в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2021 года. Предыдущий прогноз сокращения был ниже — 5%. Новая оценка связана с ухудшением ситуации в стране из-за пандемии COVID-19.

S&P Global Ratings присоединилась к целому ряду крупных банков и рейтинговых агентств, которые прогнозировали глубокое сокращение экономики Индии, после падения ВВП страны на 23,9% в апреле-июне, когда потребительские расходы, частные инвестиции и экспорт рухнули во время одного из самых жестких общенациональных карантинов в мире.

Самолеты Rafale введены в состав индийских ВВС

Министр обороны Раджнат Сингх 10 сентября официально ввел в состав индийских ВВС (IAF) пять истребителей Rafale, которые прибыли в Индию 29 июля. Церемония прошла на военно-воздушной базе Амбала, где базируется 17-я эскадрилья ВВС, называемая «Золотые стрелы», в состав которой и войдут новые самолеты.

Attended the Rafale Induction Ceremony along with French Defence Minister Ms @florence_parly in Ambala today. Her presence in the ceremony is a reflection strong India-France defence partnership. The induction of Rafale fighter jets in IAF is a big & momentous occasion for India. pic.twitter.com/ENwpXxXHAK — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 10, 2020

Реактивные самолеты Rafale на церемонии введения в строй выполнили воздушные маневры совместно с Су-30 и Jaguars.

#WATCH: Water cannon salute given to the five Rafale fighter aircraft at Ambala airbase. #Haryana pic.twitter.com/SB9jhyp1Ox — ANI (@ANI) September 10, 2020

Индия хочет запретить торговлю криптовалютой

Индия планирует принять новый закон, запрещающий торговлю криптовалютами. Ожидается, что законопроект обсудят в федеральном Кабинете министров, прежде чем его направят в парламент.

Федеральное правительство намерено поощрять блокчейн — технологию, лежащую в основе криптовалют, — но не заинтересовано в торговле цифровой валютой.

Индийский Центральный банк в 2018 году запретил крипто-транзакции после нескольких случаев мошенничества, произошедших вслед за внезапным решением правительства Индии о демонетизации купюр достоинством 500 и 1000 рупий. Криптовалютные биржи ответили иском в Верховный Суд в сентябре и выиграли отсрочку в марте 2020 года.

Победа в суде вызвала почти 450-процентный всплеск торговли всего за два месяца с марта, согласно исследованиям TechSci. Биткоин-рынок Paxful сообщил о росте на 883% в период с января по май 2020 года примерно с $2,2 млн до $22,1 млн. WazirX, мумбайский обменник цифровых валют, вырос на 400% в марте 2020 года и 270% в апреле 2020 года, по данным TechSci.

Решение Индии будет иметь решающее значение, поскольку все больше азиатских стран взвешивают плюсы и минусы виртуальных валют. Китай недавно разрешил торговлю биткоинами как виртуальной собственностью, а не как фиатными деньгами. Он также планирует создать собственную цифровую валюту. Сингапур и Южная Корея также регулируют криптоторговлю.

Возобновление запрета может затронуть более 1,7 миллиона индийцев, торгующих цифровыми активами, и растущее число компаний, создающих платформы для крипто-торговли. Запрет также повлияет на такие компании, как сингапурская CoinSwitch, к которой присоединились 200 000 пользователей после начала операций в Индии в июне. По словам главного исполнительного директора Ашиша Сингала объем торгов находился в районе $200-300 млн.

Оппозиция покинула парламент

15 сентября 2020 года оппозиционная партия «Конгресс» демонстративно покинула заседание Нижней палаты Парламента Индии (Лок Сабха) после заявления министра обороны Раджната Сингха о продолжающемся пограничном конфликте с Китаем в Восточном Ладакхе.

«Почему правительство убегает от дебатов, если оно считает, что все хорошо на Линии фактического контроля», — спросил лидер «Конгресса».

Источники в партии заявили, что их депутатам не разрешили говорить по «такому важному вопросу» в Лок Сабхе.

«Мы хотели получить разъяснения по некоторым вопросам, но спикер не позволил нам выступить. Мы будем продолжать настаивать на обсуждении этого вопроса», — сказал другой лидер «Конгресса».

Бывший президент партии Рахул Ганди в своем твиттере заявил, что из заявления министра обороны ясно, что премьер-министр Нарендра Моди ввел страну в заблуждение относительно китайского вторжения в Ладакх.

«Наша страна всегда выступала вместе с нашими силами обороны и будет продолжать это делать. Но когда вы (премьер-министр Моди) выступите против Китая? Когда вы вернете нашу территорию, которую оккупировал Китай?», — написал Рахул Ганди.

रक्षामंत्री के बयान से साफ़ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया।



हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा।



लेकिन मोदी जी,

आप कब चीन के ख़िलाफ़ खड़े होंगे?

चीन से हमारे देश की ज़मीन कब वापस लेंगे?



चीन का नाम लेने से डरो मत। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2020

Стратегия Нарендры Моди — уходить от неприятных вопросов, не давай оппонентам возможности их задавать, — едва ли сработает в Парламенте Индии. Оппозиция твердо намерена получить возможность обсуждения китайской проблемы и правительство находится в достаточно неудобном положении, отказывая в этом. Однако до сих пор Моди не поддавался на протесты и негодование политиков или индийской улицы, скорее всего, не поддастся и сейчас. Полагаю, самое большее, на что может рассчитывать оппозиция — это обсуждение вопроса за закрытыми дверями на отдельной встрече.

Роботизация медицинского обслуживания

Компания Diesel Loco Shed (DLS) разработала робота для оказания помощи персоналу больницы в обслуживании пациентов с COVID-19. Робот MeD может помочь медикам в подаче лекарств и продуктов питания пациентам, а также в уходе за ними.

Робот прошел обширные испытания и демонстрации, прежде чем его начали использовать в Железнодорожном госпитале.

Railway Hospital at Visakhapatnam, Andhra Pradesh, is using MeD Robot???? to assist the staff in serving medicines & food to COVID patients.



This robot developed by Railways minimises physical contact and helps our COVID warriors. pic.twitter.com/OSNUcbH1cu — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 14, 2020

MeD Robo управляется с помощью мобильного приложения. Он поддерживает сенсорные функции, которые могут считывать температуру тела пациента и передавать ее на мобильный телефон. В случае каких-либо аномальных показаний робот поднимет тревогу и предупредит персонал больницы.

Сокращение прямых иностранных инвестиций

Согласно официальному заявлению Парламента Индии, прямые иностранные инвестиции Китая (ПИИ) в Индию сократились на 28,48% в годовом исчислении — до $163,77 млн в 2019-2020 финансовом году. Связано это с ухудшением отношений между Нью-Дели и Пекином и падением доверия инвесторов. Приток средств от китайских компаний в Индию сократился в годовом исчислении с $350,22 млн в 2017-2018 гг. до $229 млн в 2018-2019 гг.

Между тем, отток средств из Индии составил $20,63 млн в 2020 календарном году против $27,57 млн в соответствующем периоде прошлого года.

Арест и обыск без решения суда — новая реальность в Уттар Прадеш

В штате Уттар Прадеш принято решение о создании новой силовой структуры, для улучшения криминогенной обстановки. Сотрудники нового ведомства будут иметь право на арест и обыск граждан без решения суда.

Предлогом для нововведения стали жалобы судей Высокого Суда Уттар-Прадеш на то, что «в зданиях суда несут службу абсолютно некомпетентные полицейские и если правительство штата не решит проблему, то Суд будет вынужден обратиться к Центральному правительству за предоставлением охраны».

Общенациональные протесты

Коммунистическая партия Индии (Марксистская) (CPI (M)) объявила с 17 по 22 сентября общенациональную кампанию против правительства по вопросам, связанным с меньшинствами, демократическими правами и гражданскими свободами, заявил генеральный секретарь CPI (M) Ситарам Ечури.

Эта кампания, по его словам, также будет сосредоточена на требовании немедленной ежемесячной денежной выплаты в 7500 рупий в течение следующих шести месяцев всем семьям, находящимся за пределами подоходного налога и немедленном распределении среди нуждающихся бесплатного зерна по 10 кг на человека.

«Будут освещены такие вопросы, как усиление коммунальной поляризации, атаки на меньшинства, ущемление демократических прав и гражданских свобод нашего народа, рост жестоких нападений на женщин, далитов, адиваси и других маргинализированных слоев населения, разграбление национальных активов путем приватизации и отмена трудового законодательства», — сказал генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (Марксистской) Ситарам Ечури.

Падение рейтинга экономической свободы

Индия опустилась на 26 пунктов до 105-й позиции в Глобальном индексе экономической свободы в 2020 году. Страна заняла более высокое место, чем Китай, который находится на 124-й позиции.

Стимулирование иностранных компаний

Индия планирует потратить 23 миллиарда долларов для привлечения иностранных компаний к открытию производств в стране.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди предложит льготы автопроизводителям, производителям солнечных панелей, специальной стали и потребительской бытовой техники. Об этом говорится в документах, опубликованных Bloomberg News. В рамках этого плана возможно предоставление льгот текстильным предприятиям, предприятиям пищевой промышленности и специализированным производителям фармацевтической продукции.

Программа стимулирования использует схему, реализованную ранее в этом году, чтобы привлечь бизнес, уходящий из Китая. Около двух десятков компаний, включая Samsung Electronics Co., Hon Hai Precision Industry Co, Foxconn и Wistron Corp. обязались вложить 1,5 миллиарда долларов инвестиций в создание заводов по производству мобильных телефонов в стране после того, как власти Индии предложили им выплатить сумму, эквивалентную 4-6% от их дополнительных продаж в течение следующих пяти лет.

Совместное заявление США и Индии

Индия и США сделали совместное заявление, согласно которому Пакистан должен обеспечить контроль своих территорий, для предотвращения на них террористической деятельности. Меры должны быть незамедлительными, последовательными и необратимыми, говорится в документе.

Страны также обратились к Исламабаду с просьбой привлечь к ответственности виновных в совершении террористических актов, включая атаки 26/11 по Мумбаи и нападение на авиабазу Патханкот.

Заявление было опубликовано после 17-го заседания Совместной рабочей группы Индии и США по борьбе с терроризмом, состоявшегося онлайн 9-10 сентября. Страны также решительно осудили трансграничный терроризм во всех его формах.

Соглашение между Индией и Японией

Индия и Япония подписали ключевое соглашение о взаимном обеспечении поставок и услуг между своими силами обороны, которое, как ожидается, будет способствовать более тесному военному сотрудничеству и внесет вклад в региональную безопасность. Документ о приобретении и перекрестном обслуживании (ACSA) между силами самообороны Японии и вооруженными силами Индии был подписан в Нью-Дели в среду.

Провокация Пакистана на заседании ШОС

Советник по национальной безопасности Аджит Доваль во вторник покинул виртуальное заседание СНБО стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после того, как представитель Пакистана «намеренно спроецировал на заднем плане новую политическую карту страны, на которой Джамму и Кашмир изображены как спорная территория». Кроме того, часть индийского штата Гуджарат была обозначена как пакистанская территория.

5 августа 2020 года, когда карта впервые была представлена общественности премьер-министром Пакистана Имраном Каном, МИД Индии высказался достаточно резко: