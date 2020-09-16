Жириновский предложил разрешить подросткам работать с 14 лет

Москва, 16 сентября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разрешить работать с 14 лет. По мнению политика, вместе с введением ранней профессиональной ориентации у молодых людей появится шанс выбрать будущую профессию как можно раньше.

«Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы он понял, чем он должен заниматься», — высказался Жириновский на пленарном заседании Госдумы РФ в среду.

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что из-за недостаточного информирования молодежи о разных профессиях, абитуриенты зачастую выбирают не тот ВУЗ и не ту специальность, на которой они хотели бы обучаться.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что с Красной площади в Москве нужно перенести все захоронения. По его словам, главную площадь страны нельзя превращать в кладбище.