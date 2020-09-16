Госдума отклонила законопроект о переводе летоисчисления на юлианское

Москва, 16 сентября. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект партии ЛДПР, в котором предлагалось вместо григорианского летоисчисления ввести в России юлианское.

Законопроект был внесен в Госдуму в еще 2017 году.

Так, авторы законопроекта объяснили, что григорианский календарь не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня, поэтому он не совершенен. По их мнению, юлианский календарь является не только традиционным для России, но и имеет важное историческое и культурное значение.

«Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России», — говорится в документе.

Позицию комитета на пленарном заседании огласил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

«Изменение на юлианский календарь потребует огромных затрат и с нулевым коэффициентом пользы. Поэтому предлагаем данный законопроект не поддерживать», — сказал он.

Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу. В декабре 2016 года лидер партии Владимир Жириновский также говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю.

Новое летоисчисление по григорианскому календарю («от Рождества Христова») было введено в России более трехсот лет назад.