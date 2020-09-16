Миро обвинила Тарзана в страхе перед Королевой после измены

Москва, 16 сентября. Блогер Лена Миро отреагировала на признание стриптизера Сергея Глушко в измене своей жене Наташе Королевой. Супруг, известный под брутальным прозвищем Тарзан, на видео демонстрировал страх, считает автор публикации.

Напомним, что измена произошла, пока певица была на отдыхе. Тарзан пригласил в дом двух девушек, которые воспользовались моментом и состоянием любвеобильного стриптизера и обокрали чету.

Муж исполнительницы на видеопризнании подчеркнул, что девушки чем-то его опоили. Он также добавил, что считает себя настоящим мужиком. Вторая часть его монолога сводилась к негативным высказываниям в адрес любовниц.

Миро положительно отметила, что Тарзан не стал опровергать факт супружеской неверности. Однако повторный просмотр видеомонолога показал, что стриптизер в кадре объят страхом. Его пугает только реакция Королевой, которую блогер называет Подсолнухом.

«Закон Сергей не нарушил. В глазах коллег — не сделал ничего необычного. Да и жена Наташа ведь тоже в этой клоаке всю жизнь крутится, но все было тихо-гладко. Как мне кажется, скандал в семье разгорелся не из-за самого факта измены, а из-за огласки. Разве может Подсолнух хоть рогатым?» — предположила Лена Миро.

Комментируя взгляд со стороны, блогер считает, что после огласки с изменой Королева перестала считаться желанной женщиной в глазах поклонников. Именно виновником этого является Тарзан, которого может ждать перспектива развода.

«Отсюда этот страх Сергея в ролике. Признание в любви жене, поток брани на своих любовниц», — высказала мнение блогер.

Добавим, что исполнительница написала заявление в полицию на одну из любовниц Тарзана. По мнению девушки, Королева ей мстит, ведь никакой кражи не было, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».