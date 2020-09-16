Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС



Минск, 16 сентября. Белорусская атомная электростанция будет запущена в эксплуатацию 7 ноября, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — цитирует его БелТА.

Напомним, БелАЭС строится по российскому проекту в Гродненской области вблизи города Островец. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». Суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 составляет 2400 МВт. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.