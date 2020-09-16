Памфилова заявила, что прошедшие выборы полностью соответствовали закону

Москва, 16 сентября. Единый день голосования прошел в полном соответствии с российским законодательством. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Избирательная кампания в единый день голосования прошла четко в соответствии с законом и порядком, установленным ЦИК России», — сказала она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, региональные и муниципальные выборы прошли «открыто, гласно и в условиях высокой конкурентности». Глава ЦИК подчеркнула, что состоявшееся голосование полностью отражает волю избирателей. Памфилова отметила, что были избраны те кандидаты, которых действительно поддержали россияне.

Напомним, единый день голосования состоялся в России 13 сентября. Жители 18 субъектов выбирали глав регионов. Еще 11 голосовали за представителей в местном парламенте, а в 22 регионах прошли выборы в муниципальный совет. Кроме того, состоялись довыборы четырех депутатов Госдумы.