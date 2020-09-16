Лукашенко заявил, что никому не удастся «вбить клин» между РФ и Белоруссией

Минск, 16 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что никому не удастся «вбить клин» в отношения между Москвой и Минском. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

По его словам, последние события в Белоруссии свидетельствуют о том, что Минск и Москва должны держаться вместе, не позволяя третьим силам разрушить отношения двух стран.

Глава государства напомнил, что в настоящее время на полигоне «Брестский» в Белоруссии проходят учения, в которых принимают участие белорусские и российские военные. Он также добавил, что в ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в оборонной сфере. Лукашенко предложил Шойгу разработать план проведения новых военных учений с участием российских и белорусских военных.

«Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что просил Владимира Путина о предоставлении некоторых типов вооружений для укрепления обороноспособности в рамках Союзного государства. По его словам, Минск готов отстаивать интересы белорусского и российского народов, а также развивать военное сотрудничество двух стран, передает БелТА.

«Если кто-то думает, что Белоруссия ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Белоруссии, но и по периметру наших границ», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных. В мероприятиях принимают участие более 800 военнослужащих, а также порядка 170 единиц военной техники.