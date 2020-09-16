Новая возлюбленная Питта ответила на обвинения в ненависти к Джоли

Вашингтон, 16 сентября. Новая возлюбленная голливудского актера Брэда Питта Николь Потуральски отреагировала на обвинения в ненависти к Анджелине Джоли — экс-супруге звезды. Своим мнением по этому поводу модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

27-летняя модель показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в оранжевом платье и солнечных очках.

«Счастливые люди не испытывают ненависти», — написала Николь Потуральски под постом.

Один из подписчиков поинтересовался у Потуральски о ненависти к Анджелине Джоли.

«Если так, то почему вы с Брэдом ненавидите Анджелину? Практикуй то, что проповедуешь, девочка», — поинтересовался подписчик.

Николь Потуральски ответила, что ни к кому не испытывает ненависти.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Питта оказалась женой 68-летнего бизнесмена и ресторатора Роланда Мэри. 27-летняя Потуральски и ее пожилой супруг придерживаются свободных отношений. Модель замужем за ресторатором уже восемь лет. Как утверждают источники, Мэри является отцом маленького сына Потуральски.