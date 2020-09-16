Киев, 16 сентября. Аналитики китайского издания Sohu считают, что НАТО намерена реализовать на Украине «югославский сценарий», который в конце 90-х привел к трагическим последствиям на Балканах. Таким образом, это государство — участник СНГ может быть так же уничтожено.

Китайские специалисты напомнили, что Североатлантический альянс в Югославии более 20 лет назад, как и сейчас на Украине, насаждал «демократию». Все это привело к потере независимости и последующему распаду государства, пишет «ПолитРоссия».

Аналитики подчеркнули, что для страны нет ничего хорошего в том, что ее судьбу решают другие государства. Приводя в пример Югославию, эксперты напомнили, что она, как и многие другие жертвы «демократии», была процветающей. После бомбардировок с тысячами жертв и последующих драматических событий эта страна перестала существовать. Китайцы обратили внимание, что ликвидация Югославии вовсе не была случайным результатом, делалось это намеренно.

Эксперты провели аналогию с Украиной. По их мнению, она тоже раньше была с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Катастрофическую ошибку Киев сделал в 2014 году, когда «прогнулся» под Запад. Вхождение Крыма в состав России явилось следствием государственного переворота, после которого жители полуострова не пожелали жить в «обновленной стране».

Далее независимости от Киева захотел Донбасс. И поводом опять стал госпереворот. После этого началась гражданская война.

«Таким образом, нынешняя Украина фактически разделена, и ее распад продолжается», — констатировали китайские аналитики.

Кроме того, стараниями киевских властей некогда братские отношения с Россией стали напряженными.

Авторы статьи подчеркнули, что украинские политики уже в течение шести лет не могут урегулировать ситуацию на востоке страны. Аналитики отметили, что именно эта часть государства считается экономическим центром. Потеряв Донбасс, Украина может не пережить это, став, в трагическом смысле, новой Югославией.