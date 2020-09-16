Миллер доложил Путину о начале строительства «Силы Сибири-2»

Москва, 16 сентября. Строительство нового газопровода «Сила Сибири-2» началось в России. Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину.

«Вы дали поручение по «Силе Сибири-2» начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — сообщил Миллер.

Он подчеркнул, что реализация нового проекта позволит создать новый экспортный коридор мощностью до 50 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил возможность создания единой системы газоснабжения.

Глава «Газпрома» добавил, что реализация проекта потребует создания специальной компании в Монголии. Она займется технико-экономическое обоснованием проекта магистрального газопровода.

Напомним, строительство нового газопровода было одобрено Путиным в марте этого года. Планируется, что он пройдет в западный Китай через Монголию. Проектно-изыскательные работы были начаты в мае.

Первая нитка «Силы Сибири» была запущена в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Начались первые поставки российского газа в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Якутии и Амурской области.

В настоящее время «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения. В конце 2022 года подача газа в магистральный газопровод начнется с Ковыктинского месторождения, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.