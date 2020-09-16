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Экономика

Миллер доложил Путину о начале строительства «Силы Сибири-2»

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Миллер доложил Путину о начале строительства «Силы Сибири-2»Москва, 16 сентября. Строительство нового газопровода «Сила Сибири-2» началось в России. Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину. 

«Вы дали поручение по «Силе Сибири-2» начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — сообщил Миллер.

Он подчеркнул, что реализация нового проекта позволит создать новый экспортный коридор мощностью до 50 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил возможность создания единой системы газоснабжения.

Миллер доложил Путину о начале строительства «Силы Сибири-2»

Глава «Газпрома» добавил, что реализация проекта потребует создания специальной компании в Монголии. Она займется технико-экономическое обоснованием проекта магистрального газопровода.

Напомним, строительство нового газопровода было одобрено Путиным в марте этого года. Планируется, что он пройдет в западный Китай через Монголию. Проектно-изыскательные работы были начаты в мае.

Первая нитка «Силы Сибири» была запущена в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Начались первые поставки российского газа в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Якутии и Амурской области.

Миллер доложил Путину о начале строительства «Силы Сибири-2»

В настоящее время «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения. В конце 2022 года подача газа в магистральный газопровод начнется с Ковыктинского месторождения, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.

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