Катерина Шпица порадовала фанатов чувственным фото с полуобнаженной грудью

Москва, 16 сентября. Российская актриса Екатерина Шпица порадовала поклонников новым фото. На своей странице в Instagram звезда предстала перед фанатами с полуобнаженной грудью.
На снимке Шпица стоит у стены с закрытыми глазами, откинув голову назад. Для фотосессии актриса облачилась в наряд с глубоким декольте.
«Жизнь определяет сны. Сны отражают жизнь», — написала артистка, пожелав подписчикам доброй ночи.
Чувственное фото привело поклонников Шпицы в восторг.
«Теперь точно не усну», — признался romanovstanislav7.
«Снимок божественный, на холст, в рамку и на стену. Катя, вы прелестны!» — сделал комплимент актрисе semyonigh.
«Завораживающе, чувственно и просто очень красиво!!! Не перестаю любоваться вами!!! Просто само очарование!!!» — восхитился dmitri.petrovich.ru.
«Чувственное фото, выполненное талантливым фотографом и не менее талантливой актрисой. В меру эротичное, но больше чувственное, завораживающее и мягко касающееся души», — написал antonsrgv.
«Моника Беллуччи, даже круче», — сравнила Шпицу с итальянской актрисой pishchakoelena.
«Это чистый нокаут!» — прокомментировал bobby_61_.
Ранее Катерина Шпица покорила гостей фестиваля «Кинотавр» необычным образом. Актриса вышла на красную ковровую дорожку в платье с открытой грудью.