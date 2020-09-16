Депутат Железняк предостерег саммит ЕС по здравоохранению от формальности

Москва, 16 сентября. Саммит Европейского союза по здравоохранению может поднять актуальные проблемы, которые проявились на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Глобальный саммит по здравоохранению, анонсированный главой Еврокомиссии, может поднять ряд актуальных проблем, которые стали очевидными на фоне пандемии и неготовности стран Европы к коллективным действиям. Подобный диалог стран давно назрел», — сказал он журналистам.

Депутат отметил, что у государств Европы в критической ситуации не получилось продемонстрировать необходимое единство, чтобы эффективнее бороться с распространением COVID-19. По его мнению, вместо того, чтобы объединить усилия, партнеры по Европейскому союзу проявили эгоизм и разобщенность.

Сергей Железняк также отметил, что у Евросоюза есть повод предметного обсуждения вопросов здравоохранения в масштабах объединения. Важно, по его словам, чтобы анонсированный саммит не стал пустой формальностью.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС созовет международный саммит по проблематике здравоохранения в Италии в 2021 году. Она подчеркнула, что саммит должен показать жителям Европы, что правительство Евросоюза намерено защищать их.