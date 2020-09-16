Шойгу анонсировал новый этап совместных учений России и Белоруссии

Минск, 16 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в октябре военные двух стран проведут совместные учения.

Белорусский лидер заявил о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о продолжении учений «Славянское братство». Маневры проходят под Брестом.

«Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — отметил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА.

По словам Шойгу, на 2020 год у российских и белорусских военных было запланировано почти 130 совместных мероприятий. Среди них не только учения, но и заседания в формате двустороннего сотрудничества и на иностранных площадках.

Министр обороны России добавил, что программа учений «Славянское братство» выполнена только на 30%. До конца года эту цифру нужно довести до 70%. Он отметил, что для этого в октябре проведут второй этап маневров.

Ранее сообщалось, что в Кремле признают Лукашенко легитимным президентом. Все жители Белоруссии для России являются гражданами братской страны.