В МЭР объяснили недооценность рубля страхом инвесторов

Москва, 16 сентября. Рубль вернется к фундаментальным значениям к концу 2020-го — началу 2021 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Пока российская валюта «несколько недооценена» на фоне повышенной оценки рисков со стороны инвесторов.

В настоящее время, по словам министра, курс рубля скорректировался в сторону ослабления с учетом смягчения денежно-кредитной политики, а также возврата к бюджетному правилу в 2022 году.

«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года», — подчеркнул он в ходе заседания правительства.

В дальнейшем, по его словам, курс рубля будет умеренно ослабляться. При этом, как подчеркнул глава МЭР, в реальном эффективном выражении курс останется стабильным.