Владимир Ионкин: От ограничений по продаже алкоголя пострадают покупатели

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в Минздрав РФ предложение ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в сутки — с 14.00 до 18.00.

Я не знаю, как надо, но знаю, как есть на самом деле. Торговля в этот день работает «до последнего бойца». Обычно мы в последний момент хватаем с полок продукты, чтобы успеть сделать салат оливье. И подарки — не все покупают их заранее. Почему нужно ограничить продажу спиртного четырьмя часами? Из заботы о продавцах? Для них это, наверное, хорошо, ведь продавцы тоже должны отдыхать и готовиться к празднику. Но почему нужно ограничивать покупателя?

Когда много лет назад только предложили начинать продажу алкоголя с 11.00, народ возмущался, но в итоге привык. Запасаться заранее — это правильно.

Право регулировать время и условия продажи делегировано регионам. Из 83 регионов меньше 20 воспользовались своим правом и ввели собственные ограничения — например, начало торговли алкогольными напитками с 14.00.

Польза это или зло? Нельзя постоянно ограничивать легальных продавцов и при этом не усиливать деятельность по нелегальным. Это как законы физики: когда сжимаешь одну половину надутого шарика, вторая увеличивается.

Но на сектор нелегальных продавцов особенно никто и не давит. Посмотрите на результаты исследования по рынку потребителей алкоголя, сделанные экспертами «Сколково» в 2019 году. Там однозначные выводы — чем больше напрягают легальный сектор алкоголя, чем больше контроля и барьеров, тем выше маржинальность нелегального.

Те, кто предлагает сажать легальный сектор, видимо, не принимают в расчет эту проблему. Предложили бы лучше ввести ответственность для несовершеннолетних за приобретение алкоголя. У продавцов ответственность есть. А у покупателей до 18 лет — нет. На этом некоторые недобросовестные проверяющие делают бизнес. Давайте спрашивать со всех.

С точки зрения экономики четырехчасовой регламент по продаже алкогольных напитков 31 декабря вряд ли спровоцирует гигантские убытки для торговли, но вот для покупателей это, конечно, минус.

Риски и проблемы могут быть. Представим себе, что за новогодним столом сидит компания — и вдруг у них закончился алкоголь. Все прекрасно знают, где можно купить в режиме 24/7 нелегальное спиртное, служба такси зачастую тоже подрабатывает «из багажника» — и хорошо, если это будут бутылки из магазина, а не непонятный спирт из гаража.

Так вот, шампанское и вино в большинстве случаев компания уже не купит, поэтому им придется переходить на крепкие спиртные напитки.

Выгодно это окажется только тем, кто надеется подзаработать на такого рода ограничениях — ведь цена на водку с нового года может вырасти.