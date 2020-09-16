Саркози назвал Москву одним из самых современных европейских городов

Париж, 16 сентября. Российской столице удалось сохранить историческое наследие и превратиться при этом в один из самых современных европейских городов. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози во время урбанистического форума, который проводит международная выставка недвижимости MIPIM в Париже.

Саркози признался, что Москва — это город, который больше всего удивил его способностью меняться. Экс-президент Франции сообщил, что в течение многих лет посещает столицу России по два–три раза в год.

«Я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на Европейском континенте», — приводит цитату Саркози НСН.

Бывший французский лидер выразил уверенность, что те, кому довелось побывать в Москве, поймут, о чем он говорит. Также Саркози упомянул о масштабах строительства московского метро, отметив, что в этом вопросе российская столица обогнала французов.

Ранее Николя Саркози рассказал, как не поделил шоколадку с президентом РФ Владимиром Путиным. Курьезный случай произошел на саммите G8 в Германии в 2007 году. Путин и Саркози одновременно потянулись к последнему кусочку шоколада, оставшемуся на тарелке.