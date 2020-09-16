Москва, 16 сентября. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало «истинные» причины воссоединения России с Крымом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

ГБР подготовило пять основных эпизодов, которые привели потере полуострова. По данным министерства, первая причина заключается в «преступном сокращении» армии. Отмечается, что личный состав Вооруженных сил Украины был уменьшен с 240 тысяч человек до 162 тысяч. Также в 2013 году на Украине заметно сократилась штатная численность военкоматов. Это привело к тому, что военные части были укомплектованы на 25-55%.

В ведомстве считают, что еще одной причиной является уничтожение систем противовоздушной обороны на территории полуострова. По мнению ГБР, существуют незаконные организационные изменения в стратегических оборонных документах.

«Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины», — указано в сообщении.

Отсутствие мер по реагированию на внешние угрозы — пятая причина, которая привела к тому, что Крым воссоединился с Россией.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году по результатам референдума. Он был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым «временно оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.