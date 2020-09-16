Лукашенко заявил, что США 10 лет готовили госпереворот в Белоруссии

Минск, 16 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и несколько европейских стран в течение десяти лет скрупулезно готовили «цветную революцию» в республике.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, каждое их этих государств выполняло свою роль для осуществления государственного переворота в Белоруссии. Так, Чехии досталась роль ресурсного хаба, Польша являлась инкубатором для медиаканалов, которые осуществляют информационные атаки, а также убежищем для так называемой оппозиции в изгнании, передает БелТА.

«Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что тактика организаторов госпереворота была основана на тезисах, изложенных в американском учебнике цветных революций.

«Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — добавил Лукашенко.

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, победу на которых одержал Александра Лукашенко. После выборов в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Правоохранители были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

При этом белорусским спецслужбам удалось перехватить телефонные переговоры зарубежных кураторов протестных акций из Польши, Великобритании, Чехии, Литвы и Украины, которые пытались осуществить в Белоруссии государственный переворот.